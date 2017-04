У Войводини менша польопривредна продукция як у других часцох Сербиї

ВОЙВОДИНА – Польопривреда у Войводини 2016. року витворела меншу вредносц продукциї як польопривреда у централней Сербиї – пише портал Аґросмарт.

У централней Сербиї бруто вредносц польопривредней продукциї була 2,9 милиярди америцки долари, з учасцу 54,3 одсто у вкупней вредносци котру реализує Сербия, цо понад бруто вредносцу у Войводини, хтора була 2,4 милиярди долари, односно 45,7 одсто – обявене на порталу Аґросмарт у анализи „Досяги транзициї у Сербиї” аґрарного аналитичара Воїслава Станковича.

Вкупна бруто вредносц польопривредней продукциї у Сербиї 2016. року була 5,3 милиярди, цо 11,8 одсто вецей як 2015. року. Нето витворена вредносц польопривредней продукциї була 4,4 милиярди долари, цо 8,5 одсто вецей як 2015. року.

У анализи спозорене на нїзку вредносц статкарскей продукциї у Войводини у одношеню на централну Сербию.

У централней Сербиї учасц статкарскей продукциї 44 одсто вкупней витвореней вредносци Сербиї, цо 0,33 условни гарла по гектаре орачей жеми, док учасц Войводини у вкупней статкарскей продукциї 21,6 одсто, а число условних гарлох по гектаре орачей жеми лєм 0,24.

Учасц рошлїнскей продукциї у структури витвореней бруто вредносци польопривредней продукциї у Сербиї за 2016. рок 3,5 милиярди долари, цо 66,2 одсто, з учасцу 1,6 милиярди долари у централней Сербиї, односно 45,9 одсто, док у Войводини рошлїнска продукция була 1,9 милиярди долари, з учасцу 54,1 одсто.