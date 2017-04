КОЦУР – Нєшка, 21. априла, у Доме култури у Коцуре будзе Рочна и виберанкова Скупштина Добродзечного огньогасного дружтва Коцур (ДОД). Схадзка Скупштини будзе на 19 годзин.

Попри членох ДОД, на Скупштину поволани и шицки заинтересовани котри жадаю чуц звит о роботи огньогасцох у прешлим року, планох за наиходзаци период, а по законченю Скупштини будзе друженє у Пелетовей сали.