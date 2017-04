РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди ютрейшого Дня планети Жеми, Еколоґийни рух „Желєни персцень” з Руского Керестура нєшка орґанизує пригодну програму, хтора будзе на 11 годзин у Доме пензионерох. На програми участвую дзеци з Дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” и школяре нїзших класох ОШ „Петро Кузмяк”.

Як за „Рутенпрес” гварела предсидателька „Желєного персценю” др Леона Доротич Ґутеша, Еколоґийни рух з тей нагоди дзецом-учашнїком, як и керестурскей парохиї подарує 50 древка пауловниї.