Роботня о рециклажи у ОШ „Братство єдинство“

КОЦУР – З нагоди 22. априла – Дня планети Жеми, вчера у ОШ „Братство єдинство“ у Коцуре Еколоґийни рух Вербасу и ЯКП „Комуналєц“ школяром пиятей класи отримали роботню о рециклажи.

Предсидатель Еколоґийного руху Ратко Дюрдєвац бешедовал о часу потребним за саморозкладанє одпаду у природи, упознал школярох з материялами хтори мож рецикловац и на яки способи, а потолковал и же пластика, папер и конзерви руцени до природи охабяю тирваци пошлїдки на нашу планету.

На роботнї були и особи з маркетинґу у ЯКП „Комуналєц“ Весна Роґанович и Слободанка Кривокапич, котри школяром указали як випатраю пластични фляши кед су рецикловани, потолковали цо ше з нїма роби у рециклажи и прецо важне чувац планету Жем.

Роботня була интерактивна, та школяре поставяли питаня о рециклажи и виношели свойо искуства у чуваню природу.