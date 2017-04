Вишло априлске число „Заградки”

НОВИ САД – Фотоґрафиї на насловним боку априлского числа часопису за дзеци „Заградка” читачох здогадню на дзецински театрални представи виведзени на тогорочним Драмским мемориялє Петра Ризнила Дядї у Руским Керестуре, а драмскому швету за наймладшу публику пошвецени и 2, 18. и 19. бок часопису.

У рубрики „Заградково родзени днї” представени статї и стихи обявени у „Пионирскей заградки” 70-тих и 80-тих рокох прешлого вику, док у литературней часци друковани стихи и приповедки Михала Симуновича, Михайла Катону, Агнети Бучко Папгаргаї, Серафини Макаї, Юлияна Папа и других писательох.

„Мала заградка” наймладшим понука єдну басну о медведзови и пчолох и кратки писньочки о Буркови и Муркови, а ту и илустрациї хтори треба офарбиц.

Духовни бок пошвецени Велькому тижню и Велькей ноци, а слички вязани за вельконоцни швета розвешеля читачох и на Забавних бокох. Школярски литературни и подобово роботи, инспировани з Вельку ноцу, у тим чишлє обявени аж на штирох бокох „Заградки”.

На 22. боку обявени наградни конкурс за Смотру славянскей писменосци у Тителю, та поволани шицки школяре котри знаю писац по руски, же би по 5. май послали свойо писмени состави.