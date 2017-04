У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Шеснасте тогорочне число новинох „Руске слово” на бокох рубрики „Тижньовнїк” анализує терашнї стан у Заводзе за културу войводянских Руснацох, а представя и напрямки виробку другей Медийней стратеґиї.

На „Духовним живоце” мож пречитац як означена Велька ноц по наших парохийох, док рубрика „Нашо места” пише о вичисцованю беґелю у Вербаше, активносцох Туристичней орґанизациї Шид и о Сайме гортикултури, етно и ручних роботох у Ґосподїнцох.

На „Економиї” призначене преподаванє за польопривреднїкох у Коцуре о способох доставаня державней помоци, а „Култура и просвита” пише о Рочним Вельконоцним концерту у Дюрдьове, дальшим пласманє представи младих Керестурцох „Боинґ-боинґ”, як и о успих школярох-тамбурашох зоз ШОМО з Кули. Ту и вистка о наших малярох наградзених на Медзинародней вистави МИРК у Бачкей Тополї.

„Мозаїк” читачох упознава з Кевином Дудашом, Руснаком з Нємецкей, а рубрика „Людзе, роки, живот” з фамелию Катона з Нового Саду и Тияну Бандич з Руского Керестура.

Попри резултатох спортских екипох з наших местох, на бокох „Спорту” представена и Нярадийова фамелия з Вербасу у котрей ше вецей ґенерациї занїмаю з атлетику, а додаток у тим чишлє „Руске слово у швеце”.