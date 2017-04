Нєшка почина Покраїнска смотра рецитаторох

СЕЧАНЬ – У Сечню нєшка, 21. априла, почина Покраїнска смотра рецитаторох, а тирва по нєдзелю, 23. април. На найвисшим змаганю у Войводини участвую 159 рецитаторе у трох возростох, вибрани спомедзи скоро 500 рецитаторох котри ше змагали на зонских смотрох у Суботици, Бачу, Сримскей Митровици, Чоки и Ковину.

На Покраїнскей смотри участвую и рецитаторе по руски, а нєшка у младшим возросту наступя Иван Молнар и Кристина Дюрянїн з Дюрдьова и Катарина Накич з Нового Саду.

На ютре, у катеґориї штреднього возросту, на Покраїнскей смотри участвую Валентина Новта з Руского Керестура, Катарина Недич з Коцура и Валентина Салаґ з Дюрдьова, а на нєдзелю, у конкуренциї старшого возросту Мирослав Малацко и Павлина Шепински, обидвойо з Керестура.

З кулскей општини ше на найвисше змаганє у Войводини пласовали аж тринацецеро рецитаторе у трох возрсотох.

Як и на зонских змаганьох, и на Покраїнскей смотри рецитаторох оценює фахови жири у хторим Миодраґ Петрович, Каталин Фазекаш, Ана Грчян Лесковац, Михайло Зазуляк, Нику Чобану и Катарина Челикович.

Покраїнску смотру рецитаторох орґанизує Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, а домашнї Смотри Центер за културу Општини Сечань.