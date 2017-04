Нєшка Округли стол „Карпатских паралелох” и подписованє Протоколу

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох нєшка, 21. априла, на 12 годзин почнє Округли стол з тему „Интеркултурални диялоґ медзи младима у Войводини – капацитети и можлївосци”, як закончуюца часц проєкту „Карпатски паралели”, хтори Завод орґанизує з финансийну потримовку Фонду за отворене дружтво.

У „Карпатских паралелох”, як интеркултуралним диялоґу младих, участвовали штредньошколци з рускей, румунскей, словацкей и сербскей заєднїци зоз школох у Руским Керестуре, Вершцу, Ковачици и Србобрану.

Попри учашнїкох у тим проєкту, на Округлим столє буду участвовац и представителє националних совитох националних меншинох, установох и локалних самоуправох з чиїх територийох учашнїки у проєкту.

Тиж наявене же на Округлим столє буду бешедовац и помоцнїк покраїнского секретара за младеж и спорт Драґан Милич и помоцнїк покраїнского секретара за културу, явне информованє и одношнє з вирскима заєднїцами Мирослав Илич.

На концу Округлого столу будзе подписани Протокол о сотруднїцтве учашнїкох у проєкту и установох у култури спомнутих заєднїцох.