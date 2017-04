Мацерински язик будзе єдини виборни предмет

БЕОҐРАД – Мацерински язик з елементами националней култури убудуце будзе єдини виборни предмет у основней школи, цо вельки крочай у афирмованю настави на язикох националних меншинох, оценєли представителє националних совитох (НС-ох) националних меншинох у Сербиї на схадзки з министром просвити Младеном Шарчевичом и його сотруднїками, хтора стреду, 19. априла отримана у Министерстве просвити, науки и технолоґийного розвою у Беоґрадзе.

З представителями седемнац НС-ох бешедоване о новим законє о просвити хтори у пририхтованю, вичерани идеї и суґестиї вязани за образованє на язикох меншинох, а з тей нагоди министер Шарчевич визначел же у вирабяню нового закону почитована европска традиция и демократски принцип, як и же за винаходзенє найлєпших ришеньох консултовани заняти у школох, репрезентативни синдикати занятих у просвити и релевантни институциї и установи.

Як поведзене у сообщеню з Министерства после схадзки, дзепоєдни предкладаня НС-ох уж учишлєни до нарису закона у пририхтованю, а представителє совитох знова вимагали же би ше минималне число за формованє ґрупи за мацерински язик з елементами националней култури з терашнїх 15 зменшало на 10, з наглашеньом же у истей ґрупи нє можу буц школяре од першей по осму класу, алє окреме школяре нїзших и окреме школяре висших класох.

Спред НС Руснацох на схадзки у Министерстве просвити присуствовала предсидателька Одбору за образованє НС Мелания Римар, котра за Рутенпрес гварела же на схадзки з министром вимагане и же би анкети у хторих ше понука виучованє мацеринского язика як обовязного виборного предмету були закончени до конца мая чечуцого школского року и же би НС-ом бул доступни увид до числа школярох приявених за свой мацерински язик.

– Прешлей єшенї ше у Школскей управи у Новим Садзе ґрупи за руски язик формовало кед школски рок уж почал, вец ше збивало дзеци з двох-трох школох же би у єдней школи була ґрупа з найменєй 15 школярами, цо нє прилаплїве, бо дзеци нє можу сами на городским автобусу путовац з єдней школи до другей, та ше нам число школярох приявених за тоту наставу зменшує – наглашела Римарова на схадзки з министром.

Виражене задовольство з предлогом же мацерински язик з елементами националней култури од пиятей класи ОШ будзе єдини виборни предмет, понеже информатика постава обовязни предмет, а дотерашнї други виборни предмети буду школски секциї, та би вецей нє требало буц „змаганя” медзи информатику и пестованьом мацеринскей бешеди.

Як сообщене, державна секретарка у Министерстве Анамария Вичек визначела же ше нєпреривно роби на унапредзеню настави на язикох националних меншинох, як и же средства буду опредзелєни за учебнїки на 14 язикох и бешедох меншинох, а до конца априла НС-ти до Министерства маю придац писани вимоги за учебнїки, же би могли буц видруковани по початок нового школского рока.