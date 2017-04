Радионица о рециклажи у ОШ „Братство јединство“

КУЦУРА – Поводом 22. априла – Дана планете Земље, јуче су у ОШ „Братство јединство“ у Куцури Еколошки покрет Врбаса и ЈКП „Комуналац“ ученицима петог разреда одржали радионицу о рециклажи. Председник Еколошког покрета Ратко Ђурђевац говорио је о времену потребном за саморазграђивање отпада у природи, упознао је ученике са материјалима који се могу рециклирати и на које начине, а објаснио је и да пластика, папир и лименка бачени у природи остављају трајни траг на нашој планети.

На радионици су биле и особе из маркетинга у ЈКП „Комуналац“ Весна Рогановић и Слободанка Кривокапић, који су ученицима показали како изгледају пластичне флаше кад су рециклиране, објаснили су им шта се с њима ради у рециклажи и због чега је важно чувати планету Земљу.

Радионица је била интерактивна, па су ученици постављали питања о рециклажи и износили своја искуства у чувању природе.