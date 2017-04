Крстурски осмаци разговарали са вршњацима из Индије

РУСКИ КРСТУР – Ученици осмог разреда крстурске Основне школе „Петро Кузмјак“, заједно са професорицом математике Наталијом Будински, у среду, 19. априла, преко скајпа су разговарали са вршњацима из Индије, на позив наставнице, Нири Митал.

Крстурски ученици су ове године укључени у акцију „Супер цртице“ („Awesome squiggels“), која подразумева креирање једног листа са четири цртице на основу којих ученици праве цртеже, а наставници ове цртеже затим стављају на друштвене мреже.

У поменутој акцији ученици из више земаља повезују се и преко скајпа, и тако размењују искуства и једни другима показују своје радове.

Како је за Рутенпрес рекла професорица Будински, ово дружење је било заиста успешно, ученици су развили јако добру комуникацију са својим вршњацима, а највише се разговарало о школи, путовањима, времену и другом.