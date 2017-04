Марцовска Дньова доза Руснацох

Пойдзе на причасц, опита ше хторе вино.

Шпива: „Дай ми палєнки за заднї пенєж зоз кишенки” – Кишенки му празни.

Гутори Руснак дзивки яка є барз красна и нагваря ю най ше прияви за Мис Русинку. Да єй список пива и палєнки яки най му принєше зоз Словацкей.

Милиция го лапи з 2,9 промилами алкоголу у креви, пове най му заокружа на 3.

Одкеди заварти дисконт пица у валалє, госцох понука лєм з воду.

Руснак нє мал бриґи за 8. марец. Вон розтаргнул з дзивку ище пред Валентиновим.

Пойдзе на бувляк, видзи же на єденасту ґайбу єст попуст. Придзе ґу тарґовцови и гвари – Дай ми єдну єденасту.

Рубрика гумористичного характеру и єй змист нє ма намиру дакого увредзиц, алє буц читачом розвага.