Хто цо (по)дума, хто цо пове

Бо, гат, гей – Руснаци ше нїґда нїзач нє буня, реторично наглашує раз єден челєднїк, а руски жец. Лєбо – Рускинї положнїци найцихши у вербаским породзилїщу (озда бо ганьба видавац зоз себе, та гоч ше породзуєш) – слова моєй нєвести нєрускинї, после приношеня ище єдного малого Джуню на тот швет. Парадиґматске, нїч нове. Най ше врацим на наслов – Видрижнює ше ми мой млади приятель же як ме порихтал кед ме замодлєл купиц два „100с” ризли на будки у центре, алудируюци на компромитуюцосц поступку, цо мнє одвикнутому дзешка у малим мозґу як таке. Най нє правим даяки соблажнююцши поровнаня – алє я нє мам проблем з фактом же хто у валалє зоз ким лєгнул, лєбо цо кури, та гоч и на Пасху пополадню, як цо и сама подїя одбуваня. Напевно же сом уж барз длуго у варошу. Друге – гоч сом нє засциг буц облапени зоз сучасну образовну схему – розликуєм виронауку и гражданске воспитанє, та нє мам проблем зоз авторитетами, як у фамелиї так у дружтве, котри гнєтка примушени на компромиси и пошлїдкову гипокризию. Гей, верим же праве о тим слово. Психосоциялни корень би добре розтолковали нашо фаховци калибра Дула, Кевежди напр.

Єдно то плєтки, а друге общи дружтвени интерес. Точка. Кельо то знаме розликовац? Кельо робиме на тим консензусу? Чи идземе на то хто кельо дорве, а хто зорве? Длуго сом уж скептик коло институцийней функционалносци, тиж свидоми медийней попутаносци пре икс причини, прето ме и порвал одход Томи качмара з Матки у найглїбшим националним чувстве, та аж и у онтолоґийним смислу, пре будуцу судьбу истей. Менєй пре конзум ликвидох, бо мам алтернативни шанки у варошу, алє праве пре простор у котрим мож чуц на власним язику збир актуалносцох з руского микрокосмосу. Пре зменшани прицисок инхибируюцих факторох тей лєбо гевтей файти, тримам карчму у РКЦ Нови Сад за руску Аґору, сходзиско и крижанє шицких релевантнєйших струйох и информацийох котри би могли интересовац просекову Рускиню, Руснака, ту и тераз. Културни змисти ше подрозумюю. Дакеди то бул пияц, лєбо час и простор по служби коло церкви (ту зме!), а тераз то Матка (праве мено, права локация, традиция лєм потвердзує). Так же – кед ше анї у рамикох ФБ чи других формох интернета нє да чуц правдиви, автентични Vox populi, верим же спомнуте место представя єдини бизовни простор отвореного и шлєбодного стретаня и чераня думаня и становискох наших людзох. Прето и гласам за отримованє Матки по кажду цену, та гоч гнєтка здабе як у Ковачовей писнї: Хижочко стара, худобко наша…