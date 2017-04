Мотивация добри порушовач

Млади танєчнїк народзени у Нємецкей, алє после двох рокох зоз фамелию ше приселєл до Руского Керестура дзе одрастал и започал основне образованє у керестурскей Школи „Петро Кузмяк”. У седмей класи ОШ ше ознова преселєл до Нємецкей и там предлужел зоз обовязками и школованьом.

Бависко „Just Dance” модерне видео-бависко у котрим бавяче танцую на познати музични нумери и имитираю рухи котри приказани на екрану. У бависку ше зоз гвиздочками оценює їх способносци, же би цо прецизнєйше имитирали бавячох на екрану и їх рухи при вибраней писнї. Кевин танцує од 2012. року, и тото бависко зоз часом полюбел, та му танцованє постало гоби. Змаганя основани 2014. року, и теди ше Кевин по першираз приявел, алє ше нє квалификовал. Специфичносц тота же вон представя Мадярску, прето же ище вше нє ма Нємецки пасош и державянство.

– Накадзи сом видзел же тото бависко мож купиц, такой сом купел и почал танцовац. Танцуєм уж вельо роки и пачи ми ше, понеже єст вельо писнї зоз уж обдуманима хореоґрафиями. Вибере ше писня на котру ше будзе танцовац, а потим ше положи камера котра це знїма и оценює твойо рухи. Крочаї ше оценюю зоз гвиздочками – толкує Кевин.

Вон ше 2015. року ознова приявел на змаганє дзе му ше удало указац свой талант, и то у Паризу. Змагал ше на двох розличних м естох, зоз осемнац бавячами зоз цалого швета. Упознал велїх товаришох и то го мотивовало же би бул цо успишнєйши. Нє удало му ше освоїц даяке место, а жири го критиковал же би обрацел увагу на свою фациялну експресию док танцує, же би нє бул нервозни и же би уживал у тим цо роби.

Того року Кевин ше ознова приявел. Циль му бул же би победзел голєм єдну рунду, од штирох. Кажди дзень ше пририхтовал од два до три годзини, а през викенд видвоєл и вецей часу за тото змаганє у Паризу. Прилапел шицки критики од жирия, и намагал ше буц цо успишнєйши.

– За тоти два роки бул сом у контакту зоз тима товаришами котрих сом упознал на змаганю, совитовали зме ше медзи собу, консултовали коло хореоґрафийох, виберали писнї за танцованє и чекали же бизме ше ознова видзели у Паризу. Пошол сом на змаганє зоз мацеру, обрацел увагу на шицки прешлорочни критики и освоєл перше место у Европи и єденасте место у швеце. Жири ме похвалєл, нєсподзивали ше же сом так напредовал и посцигнул таки високи пласман. Гварели ми же тераз вельо лєпше випатрам на бини, же мам вецей самодовирия и же сом ше наисце намагал буц цо лєпши – толкує Кевин.

Дудаш задовольни зоз своїм напредованьом и друженьом у Паризу, зоз новима товаришами зоз котрима є ище вше у контакту.