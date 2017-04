Атлетика фамелийни спорт

Вецей раз зме ше прешвечели же у спорту, як и у велїх других обласцох, важна потримовка. Окреме од фамелиї. Медзитим, нєт вельо приклади же ше цала фамелия опредзелї за єден спорт. Нярадийова фамелия зоз Вербасу єдна з таких. Атлетску „дражку”, по хторей рушел оцец Владислав, успишно предлужели його синове Ненад и Данил. Гоч їх активна змагательна кариєра престала, ище вше су на рижни способи у спорту.

Як ше спортске „нашенє” шеє у фамелиї одвити ище вше у рамикох теоретичних нагадованьох. Насампредз прето же за творенє успишних спортистох нєобходно створиц числени други условия. Медзи нїма важне место забера потримовка од фамелиї.

– Нє здогадуєм ше периода у живоце у хторим у Нярадийовей фамелиї спорт нє мал важне место. Найвекшу заслугу за тото ма наш оцец Владислав. Атлетика була вична тема о хторей зме медзи собу найвецей бешедовали, та так, перше мой брат Ненад почал тренирац тот прекрасни спорт, а вец и я. Ненад рушел по оцовей дражки, бо тренирал дисциплину троскок, а я скаканє до далєка. Кеди то точно почало нє можем ше здогаднуц, алє пошвидко зме доминовали у спомнутих дисциплинох, кажди у своєй дисциплини – гварел Данил Няради.

ОЦЕЦ И ТРЕНЕР

З оглядом на тото же Данилов оцец, Владислав, здобул вельке спортске искуствиє у чаше кед бул активни змагатель, вон им бул и перши тренер.

– Оцец бул одлични тренер, бо бул одлични и атлетичар. Успишно и на прави способ нам пренєсол свойо вельке атлетске искуствиє. Насампредз при нас створел добру базу, пренєсол любов спрам того спорта, а то найважнєйша ствар у спортскей кариєри. Прето нам з нїм нє було чежко тренирац. Познєйше зме у своїх кариєрох, и я и Ненад, мали других тренерох. Мой найлєпши резултат сом посцигол кед ми тренер бул Валерий Чередниченко зоз України. Нажаль, час у хторим зме сотрудзовали бул чежки. Бул то период санкцийох, як економских, та так и спортских. Ненад у своєй кариєри мал вецей щесца, а тренирал зоз русийским тренером. Партнер хтори му спаринґовал бул познати и актуални шветови шампион Леонид Волошин – гварел Данил.

Участвовали на числених вельких змаганьох дакедишнєй СФРЮ, Сербиї и Войводини на хторих освоєли числени припознаня. Но, важне надпомнуц же Владислав Няради мал богату и успишну кариєру. Атлетику и дисциплину троскок почал тренирац у Вербаше, потим под час студентских дньох тренирал и змагал ше за Атлетски клуб „Партизан” зоз Беоґраду.

– Оцец Владислав у своєй спортскей кариєри бул велї роки член репрезентациї СФРЮ. Бул шампион Балкану, а найлєпши резултат у його кариєри то освоєне треце место на Медитеранских бавискох, хтори отримани у Напулю. Пре вельо посцигнути позарядово резултати, у дружтве є найлєпших спортистох Спортского дружтва „Партизан”. И кед закончел активну спортску кариєру у єдним мандату бул член Югославянского Олимпийского комитета, а цо найважнєйше, бул наш перши тренер – гварел Данил.

Док ище тренирал, Данил даскельо раз бул шампион Войводини и Сербиї. Бул член репрезентациї Войводини, а зоз його найлєпшим резултатом у скаканю до далєка виборел свойо место у репрезентациї СФРЮ и пласман на змаганє за Куп Европи. Теди прескочел до далєка 7 метери и 27 центи.

Нажаль, вельке жаданє бранїц фарби своєй держави на таким вельким змаганю му нє було сполнєте пре санкциї у хторих теди була наша держава.

СПОРТСКА ШКОЛКА „ДЖАМПЕР”

Ненад ище вше у спорту. Тераз як кондицийни тренер призначує вельки успихи зоз екипами на хтори преноши свойо искуства. Успихи му отворели дзвери нє лєм державох у околїску, алє и у цалей Европи.

Данил закончел Факултет физичней култури и роби як професор у вербаскей Ґимназиї. Спортску кариєру предлужел и през Школку спорта „Джампер” хтору як проєкт отворел 2006. року, а наменєна є дзецом од 4 до 9 рокох.

– Як тренер робим уж седемнац роки. Перше сом бул тренер у вербаским Плївацким клубу. Лєм за рок тренираня плївачох посцигли зме вельо добри резултати. Теди у Клубе тренирал фантастични плївач Дюра Горняк хтори у дисциплини плїваня на хрибце посцигнул велї добри резултати и на наших и на иножемних плївацких змаганьох. Пред єденац роками сом отворел Школку спорта за дзеци. То красна робота, алє и чежка и вимага вельо схопносци и моци – гварел Данил.

У школки, як надпомнул, дзеци уча перши спортски крочаї. З другима словами, дзеци до школи приходза зоз минамалним, лєбо нїяким, предзнаньом о спорту и тренинґу. Кед ше роби з дзецми найважнєйше же би им було интересантне и окреме же би було забавне. Насампредз же слово о дзецох од 4 до 9 рокох.

– Тренинґ почина зоз приповедку о тим же цо им ше того дня случело у оводи, лєбо школи. Дзецински приповедки интересантни и закончую ше зоз шмихом и у такей, опущеней атмосфери починаме тренинґ. Обовязне зогриванє хторе облапя бежанє и бависко, а потим преходзиме на вежби розрушованя. Главна часц тренинґу тирва пол годзини, а на концу, заш ше врацаме на забаву и ошмих. Значи, конєц тренинґу резервовани за забавни активносци хтори при дзецох подзвигую розположенє – гварел Данил.

Познате же дзеци хтори уключени до даякей спортскей секциї, школки, лєбо спорту, уча и розвиваю психосоциялни и психофизични схопносци. Лєгчейше им найсц нових пайташох и науча яке значне буц часц тиму. Окрем того, здравши су, мускулову и косцову систему маю моцнєйшу и менши ризик же би охорели од кардиоваскуларних хоротох.

– У Школки дзеци уча активносци хтори ускладзени зоз їх возростом. Основни циль тей Школки спорту же би през специфичну програму и едукацию позитивно уплївовавли на моторички, ментални и биолоґийни розвой. Насампредз ше то одноши на правилне триманє цела, а вшелїяк и розвиванє мотивациї же би у живоце, после дзецинства, були активни спортисти – надпомнул Данил.

„АТЛЕТСКА ЯР”

У орґанизациї Школки „Джампер” ше уж даскельо роки отримує вельку дзецинску спортску манифестацию „Атлетска яр”. Тото змаганє бул лоґични шлїд хтори при дзецох и їх родичох подзвигує свидомосц о значносци спортскей активносци. Бо познате же яки пошлїдки охабяю компютерски бависка, подли звикнуца у поживи и слаба спортска активносц при наймладших.

– Потераз отримани два таки змаганя. На першим, хторе отримане пред двома роками, участвовали 200 дзеци зоз вербаскей Предшколскей установи „Бошко Буха”. О даскельо днї зме орґанизовали ище єдно змаганє на хторим участвовали дзеци зоз Србобрану. Пред роком зме тиж мали змаганє на хторим зме преславели ювилей – дзешец роки Школки „Джампер”. На тим змаганю зме мали 100 учашнїкох. За тот рок зме уж придали програму, алє, нажаль, зоз општинского буджета зме нє достали нєобходни пенєжи за отримованє змаганя. За перши два змаганя зме достали средства и зоз општини и зоз Покраїни, а найвекшу часц зме достали од спонзорох без хторих би нє було отримане анї єдно змаганє. Мушим надпомнуц же зме нє одустали од отримованя наших змаганьох, а наздавам ше же назбераме пенєжи же би ше их отримало – гварел Данил.

Школка „Джампер”, окрем порядних тренинґох, орґанизовала вецей раз и друженя зоз познатима спортистами хтори дзецом приблїжели и спортски конари як цо: кошарка, рукомет, карате… з цильом же би дзеци од искусних спортистох достали прави информациї о спорту хтори би им помогли у виборе. У планє Школки и числени други проєкти хтори приблїжа спорт ґу наймладшим, а насампредз им помогню у перших спортских крочайох.

– Кед спорт у питаню шицки мойо плани, як и плани моїх сотруднїкох, же бизме спорт у Вербаше ище баржей омасовели и унапредзели. Мушим надпомнуц же у тренерскей роботи, за хтору сом ше опредзелєл, нєт лєгкей роботи. Без огляду же чи тренираш одроснутих, чи дзеци. Кажди возрост ма свойо специфичносци. У роботи з дзецми конєчни резултат нам же би полюбели спорт и же би у спорту остали и кед вирошню. Затераз, после дзешец рокох, кельо постої Школка „Джампер”, можем повесц же сом задовольни и же цилї хтори зме себе поставели кед зме ю формовали, сполнюєме – гварел на концу Данил Няради.

ДОМИНАЦИЯ НЯРАДИЙОВЕЙ ФАМЕЛИЇ

– Оцец Владислав длуго тримал рекорд Войводини у троскоку. Його найлєпши резултат бул 15 метери и 75 центи. Ненад, хтори ше змагал у истей дисциплини, тиж мал добри резултати. Вецей раз бул член репрезентациї СФРЮ, СРЮ, СЦҐ, а найлєпши резултат направел кед прескочел 16 метери и 26 центи. Тот резултат звалєл оцов рекорд, а ище вше є актуални рекорд Войводини. Велька ствар то спознанє же у тей дисциплини наша фамелия абсолутно доминує вецей як пейдзешат роки – гварел Данил.