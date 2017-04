Керестурци з трома танцами на Општинскей смотри

ЛИПАР – У Липару нєшка, 22. априла, будзе отримана уж 57. Општинска смотра дзецинскей музично-фолклорней творчосци, на хторей з народнима и жридловима танцами участвую танєчни ансамбли двох домох култури, штирох културно-уметнїцких дружтвох и єдней основней школи з местох кулскей општини, у младшим и старшим возросту.

У конкуренциї младшого возросту (школяре нїзших класох ОШ), Дом култури Руски Керестур на Смотри участвує з танцом „Коломийка”, а у конкуренциї старшого возросту (школяре висших класох ОШ) з двома хореоґрафиями – „Ильков танєц” и „Виходнярски танци”. Уметнїцки руководитель керестурских младих танєчнїкох Сашо Палєнкаш.

Селекторка на Општинскей смотри хореоґрафка Слободанка Рац з Бачкей Тополї, змаганє почина на 17 годзин, а Општинску смотру орґанизує Културно-просвитна заєднїца Општини Кула, з потримовку Општини Кула и ОШ „Никола Тесла” з Липару.