Прилапени звити о роботи явних подприємствох и установох

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид одборнїки прилапели звити о роботи явних подприємствох и установох за прешли рок, як и їх програми роботи за тот рок, крем програми роботи Центру за социялну роботу, бо дзепоєдни одборнїки владаюцей коалициї на ню мали зауваги.

СО прилапела Програму защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми, потим Оперативни план охрани од вилївох на подручу општини як и Рочну програму роботи Општинского штабу за позарядово ситуациї.

Одборнїки тиж прилапели и звити о роботи за прешли и финансийни плани за тот рок 16 месних заєднїцох, окрем месних заєднїцох Адашевци, Беркасово и Сот, понеже су перше нє розпатрани на Општинскей ради, та ше одборнїки о нїх буду вияшньовац познєйше.

За директора Дому здравя Шид СО знова меновала дотерашнього директора др Крсту Куреша, а за директорку Ґалериї „Сава Шуамнович“ дотерашню директорку Весну Буроєвич.

На дньовим шоре були и розришеня и менованя нових членох школских одборох у вецей штреднїх и основних школох на подручу пидскей општини.