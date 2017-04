„Желєни перцень” означел Дзень планети

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре Дзень планети Жеми з пригодну програму означени вчера, 21. априла, у орґанизациї Еколоґийного руху „Желєни персцень”. Програма отримана у Доме пензионерох, а шицких присутних привитала предсидателька „Желєного персценю” Леона Доротич Ґутеша.

У програми участвовала єдна ґрупа предшколских дзецох керестурского Оддзелєня „Цицибан” ПУ „Бамби” з Кули, обидва оддзелєня штвартей класи ОШ „Петро Кузмяк” и Дзивоцка шпивацка ґрупа Дому култури Руски Керестур.

По законченю програми Доротич Ґутешова подзековала учашнїком на шпивацких и танєчних точкох и учительком котри пририхтали дзеци, а з тей нагоди им подаровани 50 древка пауловниї. Младнїки спомнутого древа „Желєни перцень” подзелї и валалским орґанизацийом.