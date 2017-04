Нєшка Дзень планети Жеми

ШВЕТ – Нєшка, 22. априла ше у вецей як 150 державох ширцом швета, та и у Сербиї, означує Дзень планети Жеми, насампредз пре звекшанє свидомосци людзох о загроженосци животного штредку.

Дзень планети Жеми утвердзни после еколоґийней акциї 1970. року у ЗАД, а означує ше од 1992. року, кед на Конференциї Зєдинєних нацийох о животним штредку у Рио де Женеиру утвердзена длугорочна Програма за промоцию отримуюцого розвою. На предлог боливийскей влади, 2009. року Обща скупштина Зєдинєних нацийох 22. април преглашела за Медзинародни дзень планети Жеми.

Фаховци спозорюю же чловек зоз своїм справованьом барз заґадзує животни штредок, велїм файтом рошлїнох и животиньох грожи вимеранє, цо водзи ґу озбильному нарушованю функционованя екосистеми и биолоґийней рижнородносци.