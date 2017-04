НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о проблемох пре миґрантску кризу, о малинарстве у Войводини през прилог з Коцура, о купованє прейґ интернету, як и звит зоз закончуюцей часци проєкту „Карпатски паралели” Заводу за културу войводянских Руснацох.

У Маґазину будзе слова и о 45-рочнїци виходзеня нашого мултимедиялного часопису за младих „МАК”, а будзе емитовани и звит з турниру у фодбалу „три на три” у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).