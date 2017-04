КОЦУ – У просторийох Дому култури у Коцуре нєшка, 22. априла, будзе схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох.

Схадзка почина на 11 годзин, а на дньовим шоре розпатранє приявох на Конкурс за реализованє младежских проєкетох у рускей заєднїци, як и приявох младих за одход на екскурзию до Словацкей, хтору орґанизує Роботне цело за младеж.