Керестурским матурантом представени Грекокатолїцки факултет у Прешове

РУСКИ КЕРЕСТУР – Матурантом руского и сербского оддзелєня Ґимназиї и напряму Туристични технїчар Штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера, 21. априла, представени можлївосци студираня на Грекокатолїцким теолоґийним факултету у Прешове, у Словацкей.

Студиї на Грекокатолїцким теолоґийним факултету у Прешове школяром представели декан Факултету о. Петер Штурак и доцент Камил Кардис, котрих у Школи привитала директорка Хелена Пашо Павлович.

Медзи госцами на вчерайшей промоциї були и подпредсидателька Националного совиту (НС) Руснацох Наташа Еделински Миколка, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, директорка ОШ „Братство єдинство” з Коцура Славица Байор, наставнїци у коцурскей Школи Весна Раґаї Цап и Лидия Будински, о. Владимир Еделински Миколка з Беркасова и домашнї просвитни роботнїки.

Госци представели можлївосци студираня на спомнутим факултету зоз 130-рочну традицию, а хтори нєшка на даскельо катедрох понука три студийни ґрупи основних студийох – Анимация шлєбодного часу, Мултикултурални европски студиї и Релиґионистика.

Як наглашели госци з Прешова, попри будуцих священїкох и вироучительох, котрих з вєдно 500 студентох єст 70, на Грекокатолїцким теолоґийним факултету знанє здобуваю векшином мирянє-лаики – дзивчата и хлапци – за спомнути професийни профили, хтори актуални у европских жемох.

Грекокатолїцки теолоґийни факултет роби у составе Прешовского универзитету, ма державну и церковну акредитацию (з Риму), а школарину у подполносци финансує держава Словацка. Студенти плаца лєм змесценє у интернату, у чим иножемни студенти маю першенство, а як поведзене, и за нашо условия то нє вельки суми.

Матуранти керестурскей Школи з интересованьом провадзели презентацию и мали вельо питаня о можлївосцох студираня на представеним факултету.

По промоциї у Школи, госци з Прешова нащивели и керестурску парохию, дзе их приял парох о. Михайло Малацко, Катедралну церкву св. оца Миколая и крипту дзе поховани нашо владикове.