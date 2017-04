Медзи найлєпшима Катарина Накич и Иван Молнар

СЕЧАНЬ – На Покраїнскей смотри рецитаторох, хтора вчера почала у Сечню, медзи 18 добитнїками Златней дипломи у катеґориї младшого возросту и двойо рецитаторе котри рецитовали по руски – Иван Молнар з Дюрдьова и Катарина Накич з Нового Саду, котра ше пласовала и на Републичнму смотру у Валалє.

У катеґориї младшого возросту (школяре нїзших класох ОШ), вчера ше змагали 54-еро рецитаторе, а з писню по руски наступела и Кристина Дюрянїн з Дюрдьова.

Рецитаторох котри вчера рецитовали по руски у Дюрдьове пририхтали Яки Гарди и Геленка Салаґ, а у Новим Садзе Весна Кухар.

По пропозицийох, на Покраїнскей смотри ше у каждим возросту преглашує 18 побиднїкох, з нїх ше вибера 9-еро котри буду участвовац на Републичней смотри, а того року преглашени и тройо ровноправни найлєпши рецитаторе у Войводини у тим возросту. Медзи нїма аж два рецитаторски з Кули – Биляна Митрич и Александра Ковиянич, котрих пририхтал Слободан Ноґавица.

Нєшка ше змагаю рецитаторе штреднього возросту (школяре висших класох ОШ), а медзи нїма и Валентина Новта з Руского Керестура, Катарина Недич з Коцура и Валентина Салаґ з Дюрдьова.

Смотра будзе закончена на ютре, 23. априла, зоз змаганьом рецитаторох старшого возросту, а у тей конкуренциї з писнями по руски наступя Мирослав Малацко и Павлина Шепински, обидвойо з Керестура.