На ютре виберанки за Скупштину општини Вербас

ВЕРБАС – На ютре, 23. априла, гражданє општини Вербас вибераю нове зволанє локалного парламенту, а кандидатох за одборнїкох буду виберац зоз шейсц лїстинох политичних странкох, рухох и коалицийох. Скупштина општини Вербас ма 35 одборнїкох.

Гласанє будзе на 36 виберацких местох – на 19 у городзе и 17 у местох вербаскей општини, а до виберацкого списку уписани 35 961 граждан.

У Коцуре буду штири виберацки места – 2 у Основней школи „Братство єдинство” и два у просторийох Месней заєднїци Коцур, а до виберацкого списку у Коцуре уписани коло 3 500 гражданє.

Виберацки места на ютре буду отворени на 7, а заварти на 20 годзин.