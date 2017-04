Подписани протокол „Карпатских паралелох”

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох вчера, 21. априла, отримани Округли стол з тему „Интеркултурални диялоґ медзи младима у Войводини – капацитети и можлївосци”, як закончуюца часц проєкту „Карпатски паралели”, хтори Завод орґанизовал з финансийну потримовку Фонду за отворене дружтво. З тей нагоди учашнїки у проєкту подписали Протокол о сотруднїцтве.

Слово о школох, националних совитох, установох култури, як и локалних самоуправох на чиїх подручох отримани „Карпатски паралели”. Протокол, хтори нєобовязуюци за подписнїкох и отворени за нових учашнїкох, за тераз подписали, лєбо го пошвидко подпишу коло 15 институциї, а його предносц же членом дава можлївосц за заєднїцке конкурованє на рижних локалних, покраїнских и националних конкурсох, з перспективу заєднїцкого наступу на прейґгранїчних реґионалних конкурсох.

Як у привитних словох на Округлим столє визначели помоцнїк покраїнского секретара за младеж и спорт Драґан Милич и помоцнїк покраїнского секретара за културу, явне информованє и одношнє з вирскима заєднїцами Мирослав Илич, интеркултурални диялоґ, свидомосц о заєднїцкей прешлосци и будучносци, єдно з найвекших и автентичних богатствох Войводини, а проєкт „Карпатски паралели” у подполносци формовани на вредносцох хтори институцийно и систематично потримує Покраїнска влада, цо причина же и спомнути секретарияти заинтересовани помогнуц коло будучносци „Паралелох”.

Як гварела єдна з програмних водителькох проєкту Єлена Перкович, Фонд за отворене дружтво, хтори финансиєр проєкту, наявел можївосц же „Карпатски паралели” потрима и у будуцих конкурсних циклусох.

У „Карпатских паралелох”, як интеркултуралним диялоґу младих, за осем мешаци його тирваня участвовали штредньошколци з рускей, румунскей, словацкей и сербскей заєднїци зоз школох у Руским Керестуре, Вершцу, Ковачици и Србобрану. Водзаце польо интересованя проєкту то култура, а мотив епоха бароку, як универзални вислов европскей култури и период початку еманципованя националних заєднїцох на тих просторох.