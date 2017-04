Увага бициґлистичному туризму

Жительом Шиду нє премкли нови ознаки хтори замерковали у городзе, а вони информую бициґлистох и унапрямую их на такволану Реґионалну бициґлистичну маршруту Срим. По словох Кристини Радосавлєвич, директорки Туристичней орґанизациї Шид, слово о витвореню проєкта зоз 2013. року у хторим участвовали Привредна комора Сриму, Реґионална розвойна аґенция Срим и сримски општини. Вона руша од гранїчного преходу Товарнїк з Републику Горватску по локацию Банстол на Фрушкей гори, а други напрям идзе од гранїчного преходу Сот у напряме Бачкей Паланки и Беочину.

– На розкрижйох, алє и там дзе их нєт, на одредзених километрох драги поставени тоти ознаки. Преценює ше же през тото подруче рочно прейду коло 7 000 бициґлисти. Шид познати по добрих бициґлистох и ма два успишни бициґлистични клуби, чийо члени на змаганьох доставаю награди. Тиж ше и у нашим штредку отримує бициґлистични змаганя, та познате обегованє „По улїцох Сави Шумановича”, а нєдавно и БК „Єднота” бул домашнї европского КУП першенства за бициґлистох зоз инвалидитетом – визначує директорка Радосавлєвич.

Медзитим, наша собешеднїца гвари же и попри розвитшого бициклизма як спортскей дїялносци, нє розвити ище такволани цикло-туризем. То би подрозумйовало же би ше бициґлисти поєдинєчно або у ґрупох застановйовали на тим подручу, ноцовали и пребували у природи и опатрали туристични понукнуца того краю Срима. Праве означованє бициґлистичней рути на вельке значенє же би ше у тим напряме дацо пременєло на лєпше и почал розвивац цикло-туризем.

Директорка Радосавлєвич додава же ТОШ будзе наступац на Медзинародним сайме туризма у Биєлїни 12. мая, бо як наглашує, праве тото подруче „цильна ґрупа” за прицагованє туристох. На сайме буду представени и туристични понукнуца цалей Босни и Герцеґовини, Републики Горватскей, а партнере и туристични дїяче зоз Греческей, Македониї и Болгарскей.

– Гоч ма характер медзинародного, тот саям нє таки вельки, алє за нас є значни. Окрем порядового представяня наших туристичних понукнуцох, акцент будзе на промоциї нашей традицийней манифестациї „Сримска куленияда” хтора будзе отримана у Ердевику 3. юния. На сайме у Биєлїни представиме сушени продукти з меса, а найвецей сримски кулен, домашню поживу и мед. Тиж, укажеме и промо спот хтори зме зробели за тоту манифестацию – гвари Кристина Радосавлєвич.

Вона додава же би од велького хасну була и обнова гайзибанскей драги Шид–Биєлїна, нє лєм за привредне повязованє, алє и за розвой туризма. Нажаль, дтага уж роками нє у функциї (подобне як и у других часцох Войводини), алє було инициятиви же би ше тото питанє порушало и же би аж и ЕУ зоз своїх предприступних фондох финансовала ревитализацию спомнутей драги.

ТУРИСТИ У ЧИСЛОХ

Директорка Туристичней орґанизациї Шид наводзи же у 2016. року у шидксей општини реґистровани 7 200 ноцованя туристох. Тиж, призначени и 1 600 нащиви Туристичному инфо-центру, а Спомин памятнїк „Сримски фронт” при Адашевцох нащивели 1 800 туристи, нє рахуюци манифестацию означованя 12. априла на тим памятнїку. Обчекує ше же ше число туристох у тим року звекша.