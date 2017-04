Побида и єдно нєришенє змаганє „Русину”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рускокерестурски „Русин” прешлого тижня бавел два першенствни змаганя у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор-Бачка Паланка и у першим, стреду, 19. априла, на госцованю у Ґайдобри од истоменого клубу страцел зоз 4:1. Ґол за „Русин” на тим змаганю дал Срдян Дюканович.

Вчера, у другим прешлотижньовим змаганю, у Керестуре госцовал ФК „Стари Город” з Бачкей Паланки, а змаганє закончене нєришено 2:2. На тим змаганю ґоли за „Русин” посцигли Срдян Дюканович и Ненад Кончар.

„Русин” тераз ма 34 боди и на 5. є месце на таблїчки, а на нєдзелю, у 24. колє першенства госцує у Сволоєве процив „Тереквешу”.