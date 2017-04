У фодбалу „три на три“ победзела екипа „Карпатох“

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 22. априла, у Спортскей гали у Руским Керстуре отримани треци турнир у тогорочней сезони Спортских бавискох „Яша Баков“ – у фодбалу „три на три“ на мали ґоли.

Змагали ше осем екипи, а перше место освоєла екипа КПД „Карпати“ з Вербасу, друге „ФК Искра“ з Коцура, треце ФК „Русин“ з Керестура, штварте „ФК Славия“ з Нового Орахова, пияти були фодбалере РКЦ з Нового Саду, шести Дружтво Руснацох у Суботици, седме место завжала екипа „Петровци“, а осме екипа „Миклошевци“, обидва з Горватскей.

Шлїдуюци турнир у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков“ будзе у столним тенису, 13. мая у Шидзе.