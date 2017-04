На Дзуря пошвецене жито

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. Миколая вирни вчера преславели Томову нєдзелю, а источашнє и швето велїкомученїка и чудотворца Георгия – Дзуря, по григориянским календаре.

Попри Раншей и Вечаршей Служби Божей у Катедралней церкви, Велька Служба була у Водици, хтору служел капелан о. Владимир Медєши, док парох о. Михайло Малацко и капелан о. Михайло Шанта споведали.

О. Шанта и наказовал о порученю Томовей нєдзелї, же треба твардо вериц и нє глєдаюци доказ, як и о прикладу велькей вири и шмелосци святого Георгия, а здогаднул же вчера була и Нєдзеля Божого милосердия, хтору преглашел папа Йоан Павло Други. На тей першей тогорочней Служби у Водици було коло 500 вирних, цо вельке число, маюци у оглядзе и барз жимну хвилю за тоту часц рока.

На концу Служби, у обходу коло церкви у Водици на шицких штирох бокох швета священїки пошвецели жито, з молитвами же би Бог благословел и защицел поля и урожаї.

У наступним периодзе у Водици кажду соботу од 16 до 19 годзин будзе присутни вше даєден зоз священїкох з нашого Егзархату, та вирни годни присц на Св. споведз, лєбо духовну бешеду. Место у Катедралней церкви, кажду соботу на 19 годзин у Водици будзе и Вечарша Служба Божа.

На соботу у Водици дежурни будзе старовербаски парох о. Алексий Гудак.