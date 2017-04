Младим поднїмательом представени проєкти Еразмус

НОВИ САД – У Стартир центре у Новим Садзе пияток, 21. априла, представени проєкти Еразмус за младих поднїмательох и Европска поднїмательна мрежа, хтори ше реализує у рамикох КОСМЕ програми, цо заєднїцки ораґанизовали ЕУ-инфо поинт Нови Сад, Универзитет у Новим Садзе и Дїловни инкубатор Нови Сад.

На стретнуцу младим поднїмательом дати информациї о можлївосцох, концепту и вигодносцох приступу ґу новому тарґовищу, та о можлївосцох за сотруднїцтво з иножемнима партнерами пре олєгчанє порушованя нового, лєбо моцнєнє уж постояцого подприємства.

Европска поднїмательна мрежа ма за циль помогнуц виглєдовацким ґрупом и малим и штреднїм поприємстваом у Сербиї же би витворели контакти з потенциялнима партнерами у жеми и иножемстве и успишно конкуровали за розвойни проєкти, як и за други форми комерциялного сотруднїцтва. Заинтересовани вецей информациї о тим можу достац на веб-сайту – єєє.ерасмус-ентрепренеурс.еу.

Прейґ Еразмусу ше млади поднїмателє безплатного можу професийно усовершовац у иножемних подприємствох за младих поднїмательох и нєзанятих. Тиж так, подприємства хтори робя длужей як 3 роки, можу буц домашнї поднїмательом з Европи.

У Стартир центре заинтересованим за аґроиндустрию, информацийни технолоґиї, туризем и културу бешедовали проф. др Воїн Шенк, Мария Станчу Миросавлєв, Весна Рашкович Депалов, Владимир Никич и Наташа Вуйнович Седлар, котрих мож контактовац за конкретни проєкти.