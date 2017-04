На Новим населєню положени нови коши

РУСКИ КЕРЕСТУР – На кошаркашским терену на Новим населєню у Руским Керестуре, всоботу, 22. априла стари, уж дотирвали коши заменєни з двома новима обручами и таблами виробенима з полиестеру. Вредносц тей роботи коло 40 000 динари.

Акцию витворела Месна заєднїца Руски Керестур, з помоцу подприємствох „Фреш маркет” (Славко Бучко) и каменярнї „Малацко” (Владимир Малацко), а на инициятиву ґрупи младих Керестурцох з тей часци валалу.

На кошох тераз и нови мрежочки, а у їх поставяню помогли и даскельо млади особи.