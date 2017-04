У Коцуре победзела Сербска напредна странка

КОЦУР – Як и шицки гражданє вербаскей општини, Коцурци вчера, 23. априла, виберали нове зволанє локалного парламенту. Зоз 3 485 гражданох з правом гласа, на виберанкох за одборнїкох до Скупштини општини гласали 1 832 гласаче, односно 52,2 одсто з числа уписаних до виберацкого списку.

У Коцуре ше гласало на штирох виберацких местох – на двох у Основней школи „Братство єдинство” и двох у просторийох Месней заєднїци Коцур.

Спрам прелиминарних резултатох, найвецей – 931 глас, у Коцуре освоєла лїстина Сербскей напредней странки, цо 50 одсто з числа гласачох котри гласали, односно важацих лїсткох.

Рух Социялистох освоєл 340 гласи, Социялистична партия Сербиї 256 гласи, коалиция „Ошлєбодзме Вербас” 125 гласи, Сербска радикална странка 68 гласи, а Ґрупа гражданох „Досц було” освоєла 49 гласи. Нєважаци лїстки було 62.