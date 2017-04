Вербащанє вибрали нове зволанє СО, найвецей гласи СНС

ВЕРБАС – Гражданє општини Вербас вчера, 23. априла, гласали за нови состав Скупштини општини Вербас, а кандидатох за одборнїкох виберали зоз шейсц лїстинох – трох политичних странкох, та по єдного руху, ґрупи гражданох и коалициї вецей странкох.

По перших, нєурядових резултатох з Општинскей виберанковей комисиї, з вєдно 35 947 уписаних до виберацкого списку, свойо гласацкей право вчера вихасновало 55,32 одсто гласацкого цела.

Прелиминарни резултати указую же шицки странки прешли цензус, а найвецей гласи у цалей општини достала Сербска напредна странка – 43,63 одсто.

На другим месце по числу освоєних гласох Социялистична партия Сербиї з 22,22 одсто, а на трецим месце, зоз 11,72 одсто гласох коалиция „Ошлєбодзме Вербас”, хтору творя Демократска странка, Социялдемократска странка и Лиґа социялдемократох Войводини.

Рух социялистох достал 9,84 одсто, Сербска радикална странка 7,30 одсто, а Ґрупа гражданох „Рух Досц було“ 5,26 одсто гласох.