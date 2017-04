Мирослав Малацко медзи штверима найлєпшима у Войводини

СЕЧАНЬ – На вчера законченей Покраїнскей смотри рецитаторох Мирослав Малацко з Руского Керестура у конкуренциї старшого возросту преглашени за єдного спомедзи штверих найлєпших рецитаторох у Войводини, а пласовал ше и на Републичну смотру у Валєве. Попри Малацка, на Републичну смотру з рецитацию по руски ше пласовала и Катарина Накич з Нового Саду у младшим возросту, котра ше у Сечню змагала пияток.

Уж 48. Покраїнска смотра рецитаторох отримана од 23. по 24. април и вчера є закончена зоз змаганьох рецитаторох старшого возросту (штредньошколци, студенти и други млади), а на найвисшим змаганю у Войводини у тим возросту з писню по руски вчера участвовала и Павлина Шепински з Руского Керестура.

У старшим возросту ше вчера змагалє 49 рецитаторе и пре указани квалитет рецитованя, Златни дипломи достали 22-ойо, а дзевецеро з нїх вибрани за Републичну смотру. Спомедзи тих 9-ерих, фахови жири у тим возросту место троїх преглашел штверих найлєпших, а попри спомнутого Малацка, абсолутни побиднїки Смотри ище Ема Кочиш зоз Старей Пазови (по словацки), Ченґе Чегак (по мадярски) зоз Суботици и Андрияна Чорич зоз Жаблю (по сербски).

У шицких трох возростох ше змагали скоро 160 рецитаторе, котри рецитовали по сербски, мадярски, словацки, румунски, руски и по горватски, єдна рецитаторка и по русийски. На Републичней смотри 19. мая у Валєве Войводину буду представяц 27-еро рецитаторе, а седмеро преглашени за найлєпших у Войводини буду госцовац на РТВ Войводини, хтора того року о рецитаторским руху у Покраїни пририхтує окремну емисию.

Медзи 18 побиднїками Покраїнскей смотри и Иван Молнар з Дюрдьова у младшим возросту, та Валентина Новта з Руского Керестура и Валентина Салаґ з Дюрдьова у штреднїм, а попри спомнутих, з писнями по руски ше змагали и Кристина Дюрянїн з Дюрдьова у младшим и Катарина Недич з Коцура у штреднїм возросту.

Рецитаторох котри рецитовали по руски у Руским Керестуре пририхтали Мая Зазуляк и Олена Живкович, у Дюрдьове Яким Гарди и Геленка Салаґ, у Новим Садзе Весна Кухар, а у Коцуре Весна Дїлас.

Як и на зонских змаганьох, на Покраїнскей смотри рецитаторох оценьовал фахови жири у хторим Миодраґ Петрович, Каталин Фазекаш, Ана Грчян Лесковац, Михайло Зазуляк, Нику Чобану и Катарина Челикович.

Покраїнску смотру рецитаторох орґанизує Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, а домашнї Смотри бул Центер за културу Општини Сечань.