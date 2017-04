Роботне цело за младеж одобрело средства за штернац проєкти

КОЦУР – Роботне цело за младеж Националного совиту (НС) Руснацох прилапело 14 проєкти, зоз 17 кельо сцигли на Конкурс за реализованє младежских проєктох у рускей заєднїци, одлучене на схадзки Роботного цела за младеж НС, хтора всоботу, 22. априла отримана у Коцуре.

За 14 прилапени, односно одобрени проєкти вєдно опредзелєни 300 000 динари, так же млади з КУД „Тарас Шевченко“ з Дюрдьова за два проєкти – квиз-змаганє и „Литературни вечар младих” – достаню вєдно 35 000 динари, а РКЦ з Нового Саду за два проєкти – „Акустика Рутеника“ и „Дзень младосци“, достанє вєдно 65 000 динари.

Туристичне здруженє Руски Керестур достанє вєдно 30 000 дин. за орґанизованє „Медзинародного волонтерского кампу“ у Керестуре и за одход младих на манифестацию „Краса розличносци“ у Билей Церкви, док керестурскому Здруженю младих „Пакт Рутенорум“ 50 000 одобрени за „Дньовку“, як и 50 000 динари за ушорйованє просторийох у Доме младежи у Керестуре.

За знїманє компакт-диску з новима шпиванками, у сотруднїцтве з младежским часописом „МАК”, ґрупа „Крейзи казнс” достанє 15 000 динари, проєкт „Вечар сучасней рускей творчосци за младих“ КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду 10 000 динари, а проєкт за едукацию и роботню „Велька ноц“ КПД „Карпати“ з Вербасу достанє 5 000 динари.

За проєкт „Удом, нє купуй“, хтори Здруженє „Храбре шерцо“ з Вербасу будзе реализовац у Коцуре, одобрени 15 000 динари, КУД „Жатва“ з Коцура 20 000 динари за проєкт „Тамбуранє“, а Коцурске здруженє младих (КУМ) за акцию „Дай и ти свою руку“ достанє 15 000 динари. Нєприлапени проєкти нє сполнєли условия Конкурсу.

На соботовей схадзки у Коцуре вибрани и 8 особи за екскурзию до Словацкей, хтору концом мая орґанизує Роботне цело за младеж.