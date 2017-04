Авантура у природи

Ґеокешинґ (анґ. Geocaching) то рекреативне бависко за шицки возрости хторе ше бави под отвореним нєбом з GPS апаратaми, лєбо мобилнима телефонами. Роби ше о пренаходзеню такволаних кешох т. є. шкатулкох у хторих ше находзи мали папер, лєбо блочок за подписованє, клайбас и мали сувенир, хтори охабел дахто хто тот кеш нашол пред тобу, а хтори можеш позберац кед, нормално, бавиш тото бависко.

Як и дзе глєдац кеши?

Кед хаснуєце GPS апарат, лєм треба уписац координати зоз урядового сайту Ґеокешу (www.geocaching.com/guide/). Кед сце хаснователє мобилного телефона, єдноставно, треба превжац безплатну апликацию зоз предавальнї. После инсталациї и прияви, отворице апликацию и увидзице карту на хторей означени точки рижних фарбох. Ту шлїдзи и найвозбудзуюцша часц – пренаходзенє кешох! Потребни лєм мобилни у рукох, авантуристични дух и мож почац вонка виглєдовац.

Цо зробиц кед ше найдзе кеш?

Кед ше найдзе кеш, перше треба запаметац як стал и дзе бул скрити, прето же го познєйше треба врациц. Вшелїяк, отвори ше го, и у нукашньосци треба же би були нотес, писадло и сувенир. До нотеса ше треба подписац и виполнїц поля хтори дати. Сувенир мож зачувац як памятку на успишне ловенє на кеши, алє би було и фер сувенир заменїц зоз даяким другим, за будуцих колеґох ґеокешерох, хтори тиж так раз пренайду тот кеш, а знова, сувенир ше нє муши брац (сувенир може буц даяке бависко зоз Киндер вайца, привязок, лєбо можебуц ключи од нового авта :)). Вец на апликациї мож охабиц коментар под тим кешом же ши го пренашол.

Хто поставя кеши и як ше их поставя?

Кед же думаце же кеши ище давно поставели даяки австралопитекуси, лєбо прейґ ноци даяки „ванземальци” же бизме нє обачели, винчуєм на креативним штудираню, алє одвит – нє. Кеши и далєй поставяю людзе ширцом швета на шицких можлївих територийох. Кед сце ознова подумали же вам дахто будзе плациц же сце поставели кеш, заш сце ше спреведли. Поставянє кешох то лєм ваша добра дзека и жаданє же би людзе зоз иножемства нащивели вашо место. Кед наисце жадаце поставиц кеш до нашого валалу, лєбо гоч дзе индзей, упутство мож поглєдац на Ґеокеш сайту.

Чом постої тот проєкт и бавискo?

Циль того проєкту упознац штредок коло нас, нових людзох, вецей часу препровадзиц на отвореним и, нормално, розвивац свой виглєдовацки дух! Думам же би наисце була одлична идея кед би Ґеокешинґ зажил и у Керестуре, як цо зажил и у других часцох Сербиї.

Мойо искуство и кеши у Керестуре

Затераз сом поставел єден кеш у Керестуре и плануєм поставиц ище, нє лєм ту, алє и у других, сушедних местох, як и звонка нашей держави. Барз сом ше нєсподзивал кед сом видзел же чловек зоз Данскей пришол до Керестура пренайсц кеш хтори сом поставел у януару. Можеце задумац мойо щесце кед сом пречитал його коментар под моїм кешом!

Виволуєм шицких хтори маю шлєбодного часу же би инсталовали апликацию, и зоз провадзеньом єдноставних правилох, пренашли кеш хтори сом скрил дзешка у Керестуре. Щешлїво! :)