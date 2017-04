„Зелени прстен“ обележио Дан планете

РУСКИ КРСТУР – У Руском Крстуру Дан планете Земље пригодним програмом обележен је у петак, 21. априла, у организацији Еколошког покрета „Зелени прстен“. Програм је одржан у Дому пензионера, а све присутне поздравила је председница „Зеленог прстена“ Леона Доротић Гутеша.

У програму је учествовала једна група предшколске деце крстурског Одељења „Цицибан“ ПУ „Бамби“ из Куле, оба одељења четвртог разреда ОШ „Петро Кузмјак“ и Девојачка група Дома културе Руски Крстур.

После програма Доротић Гутеша захвалила се учесницима на певачким и плесним тачкама и учитељицама које су припремиле децу, а тим поводом им је поклоњено 50 садница пауловније. Еколошки покрет ће саднице поклонити и другим сеоским организацијама.