У фудбалу „три на три“ победила екипа „Карпати“

РУСКИ КРСТУР – У суботу, 22. априла, у Спортској хали у Руском Крстуру одржан је трећи турнир овогодишње сезоне Спортских игара „Јаша Баков“ – у фудбалу „три на три“ на мале голове.

Такмичило се осам екипа, а прво место освојила је екипа КПД „Карпати“ из Врбаса, друго „ФК Искра“ из Куцуре, треће ФК „Русин“ из Крстура, четврто ФК „Славија“ из Новог Орахова, пети су били фудбалери РКЦ из Новог Сада, шести Друштво Русина у Суботици, седмо место заузела је екипа „Петровци“, а осмо „Миклошевци“, обе из Хрватске.

Наредни турнир у оквирима Спортских игара „Јаша Баков“ биће у стоном тенису, 13. маја у Шиду.