РУСКИ КРСТУР – На кошаркашком терену на Новом насељу у Руском Крстуру, у суботу, 22. априла, стари и дотрајали кошеви замењени су са два нова обруча са мрежицама и таблама од полиестера. Вредност ове инвестиције је 40 хиљада динара.

Акцију је реализовала Месна заједница Руски Крстур, уз подршку предузећа „Фреш маркет“ (Славко Бучко) и Каменорезачке радње „Малацко“ (Владимир Малацко), а на иницијативу групе младих Крстурчана из овог дела села.