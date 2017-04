СУБОТИЦА – Дружтво Руснацох у Суботици нєшка, 25. априла, участвує на мултинационалним вечаре „Стат”, на хторим шпивацка ґрупа наступи з двома шпиванками, а младши члени Дружтва з рецитациями.

Спомнути мултинационални вечар будзе у просторийох Бунєвскей матки (Корзо ч. 8), а почина на 18 годзин.