Акция даваня креви у Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура вчера, 24. априла, отримана ярня акция добродзечного даваня креви, у хторей крев дали 13 особи, векшином полнолїтни школяре и даскельо роботнїки Школи.

Акцию даваня креви и на тот завод витворела Служба за трансфузию креви Общого шпиталю Вербас, хторей на чолє др спец. трансфузиолоґ Миряна Ґутеша, котра за Рутенпрес виявела же одволанє традицийно задоволююце, школяре наисце гумани, а вше вецей єст и роботнїкох котри даваю крев.

Акцию добродзечного даваня креви Школа „Петро Кузмяк” традицийно орґанизує два раз до рока, а на инициятиву Школярского парламенту.