Кампаня за осиґурованє польопривредних културох

БЕОҐРАД – Министерство польопривреди поруша кампаню же би цо вецей польопривредни ґаздовства у Сербиї осиґурали свойо засади, наявел министер Бранислав Недимович.

– У наступним периодзе будземе робиц же би ше цо вецей людзе опредзелєли за тоту систему, бо кед би поля, пасовиска и овоцнїки були осиґурани, держава би менєй интервеновала. Пременїме и правилнїк пре афирмованє тей методи защити – гварел Недимович за РТС и додал же ше поля будзе хранїц и з процивкаменцовима ракетами.

У Министерстве гваря же маю план як цо швидше обновиц рижни овоцово култури, цо почнє о седем днї по оценьованю чкоди од ярнїх мразох и шнїгу.