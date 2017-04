Владимир Копчански нови предсидатель ДОД

КОЦУР – Прешлого пиятку, 21. априла, у Доме култури отримана Рочна и виберанкова скупштина Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) Коцур, на хторей за нового предсидателя вибрани Владимир Копчански. Присутним членом ДОД представени финансийни и звит о роботи у прешлим року, як и плани у наиходзацим периодзе, дзе єден з векших задаткох будзе законченє будованя ґаражи за огньогасни камион.

Скупштина мала и шветочну часц, понеже дотерашнї предсидатель ДОД Коцур Златко Надьфеї за окреми заслуги достал „златни криж” у огньогастве и унапредзени є за огньогасного официра.

Дзепоєдни члени ДОД Коцур достали огньогасни одликованя, а вецей як 20 члени достали припознаня, значки и плакети за свою роботу и закладанє у Дружтве.