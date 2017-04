Туристи з Нового Саду нащивели Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски Керестур прешлей соботи, 22. априла, нащивела ґрупа туристох з Нового Саду, и опатрели музейну збирку у Замку, Катедралну церкву, манастир шестрох Служебнїцох и Водицу, а у обиходу им ше придружела и Чордашова фамелия з Канади.

Ґрупу од 20 пензионерох з Нового Саду, у хторей було и Руснацох, привитала предсидателька Туристичного здруженя Любица Няради, котра их и одведла на спомнути места. У церкви им домашнї бул парох о. Михайло Малацко, у манастире ш. Веронїка Гралюк, а Здруженє женох „Байка” им у Замку понукло и свойо виробки и сувенири Руского Керестура.

Ґрупа з Нового Саду до Руского Керестура на туристичне обиходзенє зашла на путованю до Зомбора,