Будзе заварти Прилапююци центер за миґрантох

ШИД – Прилапююци центер за миґрантох при гайзибанскей станїци у Шидзе будзе заварти, заключене на схадзки Совиту за безпечносц општини Шид, на хторей вчера просуствовал и державни секретар у Министерстве за роботу, обезпечованє роботи, социялни и борецки питаня Ненад Иванишевич.

Иванишевич гварел же ше у сотруднїцтве з локалну самоуправу о тим направи оперативни план, як и же потребни одредзени час за витворенє тей одлуки.

Предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович гварел же локална самоуправа почитує права миґрантох спрам медзинародних конвенцийох и предписаньох, алє же и безпечносц домашнїх жительох муши буц на високим уровню.

Иванишевич локалней самоуправи подзековал на єй дотерашнїм доприношеню у ришованю миґрантскей кризи, а гражданом котри пре миґрантох мали нєприємносци виражел пребаченє.