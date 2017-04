У Коцуре СНС на першим месце, Рух социялистох други

КОЦУР – На штирох виберацких местох за локлани виберанки у вербаскей општини у Коцуре внєдзелю, 23. априла, гласали 1 833 гражданє, лєбо 52,61 одсто зоз 3 484 уписаних до виберацкого списку.

Сербска напредна странка (СНС) у Коцуре достала 931 глас, лєбо 50,79 одсто, а на другим месце по числу освоєних гласох Рух социялистох зоз 340 освоєнима гласами, односно 18,55 одсто.

Социялистична партия Сербиї достала 256 гласи Коцурцох, односно 13,97 одсто, коалиция „Ошлєбодзме Вербас” 126 гласи, лєбо 6,87 одсто, Сербска радикална странка 68 гласи – 3,71 одсто, а Ґрупа гражданох „Досц було“ 50 гласи, лєбо 2,73 одсто