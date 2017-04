СНС у СО Вербас седемнац одборнїцки места

ВЕРБАС – По службених податкох з Општинскей виберанковей комисиї, на виберанкох за одборнїкох до Скупштини општини (СО) Вербас внєдзелю, 23. априла, гласали 19 885 гласаче, цо 55,32 одсто з числа уписаних до виберацкого списку.

Шицки шейсц лїстини, кельо участвовали на локалних виберанкох, прешли потребни цензус, а найвеце гласи – 8 449 достала Сербска напредна странка (СНС), цо 42,49 одсто. Социялистична партия Сербиї (СПС) достала 4 304 гласи, лєбо 21,64 одсто; коалиция „Ошлєбодзме Вербас” (Демократска странка, Социялдемократска странка и Лиґа социялдемократох Войводини) 2 270 гласи – 11,42 одсто; Рух социялистох 1 906 гласи – 9,59 одсто, Сербска радикална странка 1 414 гласи – 7,11 одсто, а Ґрупа гражданох „Рух Досц було“ достала 1 020 гласи, односно 5,13 одсто.

По освоєних гласох, СНС у СО Вербас будзе мац 17 одборнїкох, СПС осем, коалиция „Ошлєбодзме Вербас” штири, Рух социялистох три, а СРС и Ґрупа гражданох „Досц було“ по два одборнїцки места.

СНС тиж победзела и у ище двох войводянских општинох дзе внєдзелю отримани локални виберанки – у Оджаку лїстина СНС достала 54,39, а у Ковину 42,6 одсто гласох.