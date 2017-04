У квизу „Кельо ше познаме” нєшка и Школа „Петро Кузмяк”

ВЕРБАС – После квалификацийни змаганьох єденастого циклусу квизу штреднїх школох „Кельо ше познаме” отриманих у Суботици и Ковачици, нєшка, 25. априла, квалификацийне змаганє буду у Вербаше, а на нїм участвує и Штредня школа „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

Керестурску Школу на тим змаганю представя штирочлена екипа Туристичного напряму, а змагательох нєшка у Вербаше буду потримовац и їх парняки зоз Штреднєй школи у Руским Керестуре.

Квалифакицийне змаганє у Вербаше будзе у Бископу „Югославия” од 10 до 14 и од 14 до 16 годзин. Керестурци ше змагаю зоз штредньошколцами з Ґимназиї „Жарко Зренянин” з Вербасу, Штреднєй технїчней школи „Михйло Пупин” з Кули и Польопривредней школи з Футоґу.

У пополадньовей ґрупи участвую екипи Штреднєй школи „22. октобер” зоз Жаблю, Економско-тарґовинскей школи з Кули, Штреднєй школи з Червинки и Штреднєй фаховей школи „Милош Црнянски” з Кикинди.

Популарни квиз „Кельо ше познаме” покраїнски орґани порушали пред 11 роками, а у рамикох проєкту „Афирмованє мултикултурализму и толеранциї у Войводини – мири за моцнєнє медзисобного довирия при младих”.

У тогорочних квалификацийох у седем войводянских городох участвую екипи 44-ох школох, а штири найлєпши войду до финалу, хторе будзе 8. мая у Новим Садзе.

Ношитель проєкту Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, а витворює ше го у сотруднїцтве з численима орґанизациями и установами з Войводини.