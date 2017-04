Керестурски школяре найлєпши у општини з транспорту

КУЛА – На Општинским змаганю „Цо знаш о транспорту”, хторе 22. априла отримане у Кули, найлєпши резултати и поєдинєчно и екипно посцигли школяре ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура. Штверо керестурски школяре ше пласовали на Окружне змаганє, а з пейц школох цо ше змагали, Школа „Петро Кузмяк” екипно освоєла перше место. Специялну награду, бициґлу, достала Леонела Цифрич, тиж з керестурскей Школи.

З ОШ „Петро Кузмяк” на Општинским змаганю участвовали дванацецеро змагателє, и на Окружне змаганє ше пласовали Уна Планчак и Милица Малинович у Б-катеґориї за дзивчата, Леонела Цифрич була найлєпша у дзивчатскей Ц-катеґориї, а Иван Рац у Ц-катеґориї за хлапцох тиж освоєл перше место. Треце место у Б-катеґориї освоєл Теодор Няради, а Теодора Русковски треце место освоєла Ц-катеґориї.

У А-катеґориї, дзе ше змагаю наймладши школяре, возросту медзи 7-9 роки, и хтора нє ма пласман на дальши ступень змаганя, найлєпши були тиж керестурски школяре. Медзи дзивчатми перше место завжала Елена Шомодї, а медзи хлапцами Стефан Колошняї, док треца була Юлияна Бодянец и шицки достали дипломи.

Школярох у ОШ „Петро Кузмяк” за змаганє од новембра прешлого року пририхтовал наставнїк Технїчного образованя Зденко Шомодї.