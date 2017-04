Ученици из Крстура шампиони општине у саобраћају

КУЛА – На Општинском такмичењу „Шта знаш о саобраћајуШта знаш о саобраћају“, које је 22. априла одржано у Кули, најбоље резултате, и појединачно и екипно постигли су ученици ОШ „Петро Кузмјак“ из Руског Крстура. Четворо крстурских ученика пласирало се на Окружно такмичење, а од пет школа из којих су се такмичили, Школа „Петро Кузмјак“ екипно је освојила прво место. Специјалну награду, бицикл, добила је Леонела Цифрић, такође из крстурске Школе.

Из ОШ „Петро Кузмјак“ на Општинском такмичењу учествовало је дванаесторо такмичара, и на Окружно такмичење пласирали су се Уна Планчак и Милица Малиновић у Б-категорији за девојчице. Леонела Цифрић била је најбоља у категорији за девојчице у Ц-категорији, а Иван Рац у Ц-категорији за дечаке такође је освојио прво место. Треће место у Б-категорији освојио је Теодор Њаради, а Теодора Русковски у Ц-категорији.

У А-категорији, у којој се такмиче најмлађи ученици узраста од 7-9 година, и која нема пласман за даљи ниво такмичења, најбољи су били Елена Шомођи и Стефан Колошњаји, док је трећа била Јулијана Бођанец, а сви су добили дипломе.

Ученике у ОШ „Петро Кузмјак“ за такмичење од новембра прошле године припремао је наставник Техничког образовања Зденко Шомођи.